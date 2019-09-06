Работал у Шокина: Рябошапка назначил Виталия Касько своим заместителем

Ранее Касько со скандалом ушел из Генпрокуратуры, а также получал подозрение в мошенничестве

Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил себе первого заместителя – им стал Виталий Касько, со скандалом уволившийся из ГПУ в 2016 году, сообщает пресс-служба ведомства.

"Руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", – говорится в заявлении ГПУ.

Виталий Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре. С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области.

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С 2002 по 2005 годы – старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году был назначен заместителем Генерального прокурора Виктора Шокина.

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Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2016 года Виталий Касько заявил, что написал рапорт об увольнении. Он пожаловался на коррупцию в ведомстве.

"Руководство прокуратуры окончательно превратило ее в орган, где господствует круговая порука, а какая-либо попытка изменить эту ситуацию внутри прокуратуры сразу и показательно преследуются. Тут работает не право и закон, а беспредел и беззаконие, а ключевые позиции в Генпрокуратуре все больше занимают воспитанники последователей печально известного Пшонки. За ширмой вроде бы формально реформированного органа прячется опекунство", – сетовал он. Читайте все подробности скандальной отставки Касько.

В апреле того же года Касько подловили у театра и зачитали подозрение в махинациях со служебным жильем. Его заподозрили в мошенничестве. Подробности дела относительно Виталия Касько.

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