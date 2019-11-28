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Работали под свет фонариков: в Верховной Раде произошел "блэкаут"

28 ноября, 02:25

В Раде во время вечерних слушаний по вопросам экологии пропал свет

Фото: AFP / Genya SAVILOV

Фото: AFP / Genya SAVILOV

В среду вечером, 27 ноября, во время заседания Верховной Рады в помещении выключился свет.

Об этом сообщил ряд чиновников в Facebook.

"Сегодня почувствовала, что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда погас свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично, поэтому слушания по вопросам экологии", — написала заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

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Между тем, ранее стало известно, что в смете Верховной Рады Украины на 2020 год не предусмотрены расходы на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов, в частности, на монтаж сенсорных кнопок для голосования.

Кроме того, сообщалось, во сколько обойдется содержание депутатов в 2020 году. Более двух миллиардов гривен выделят на содержание народных депутатов в 2020 году. Такой бюджет на следующий год Верховная Рада приняла недавно, и он будет больше, чем в 2018 и 2019 годах.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков хочет увеличения зарплат депутатов. Глава парламента объяснил, почему большая зарплата у депутатов – это полезно для государства.

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Верховная Рада свет депутаты электричество блэкаут

Источник: Сегодня

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