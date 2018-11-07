Работодатели сокращают теневую занятость: итоги дня

ОБЩЕСТВО

10 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

644,6 тыс. наемных лиц официально трудоустроено в октябре, что в два раза больше, чем в августе этого года – работодатели продолжают массово регистрировать наемных работников после принятия правительством распоряжение №649-р "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения" . В сентябре этого года работодатели официально оформили труд почти 490 тыс. лиц.

1835 незаконных рекламных средств демонтировано в столице в течение октября, в том числе 959 единиц демонтировали сами их владельцы. До конца года киевские власти планируют оставить не более 4390 наземных рекламных средств из около 6 тысяч существующих в настоящее время.

18 новых фильмов уже выпущено в Украине в 2018 году, еще 72 фильма находятся в процессе создания.

663,7 млн грн Кабинет министров перераспределил на обеспечение лечения почечной недостаточности методом гемодиализа. Кроме того, он направил 178 млн грн на обеспечение инсулинами пациентов с диабетом. Всего Кабмин перераспределил около 1,5 млрд грн.

Около 500 млн грн Кабинет министров направит на погашение задолженности по заработной плате перед работниками государственных шахт, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Выросли на 89% продажи автомобилей с электродвигателями в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4214 штук, сообщила ассоциация "Укравтопром". Удовлетворение спроса происходило в основном за счет импорта бывших в эксплуатации машин, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.

3086 грн в месяц среднестатистический украинец сейчас тратит на продукты. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 6 копеек до 27,9 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 8 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 ноября.

Большинство жалоб полученных Советом бизнес-омбудсмена в третьем квартале 2018 года, касаются действий налоговых органов и прокуратуры – соответственно 47,7% и 9% всего количества. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета. В то же время он отметил существенное уменьшение количества жалоб по налоговым вопросам по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным кварталом 2017 года – на 42%, тогда как жалобы на прокуратуру, наоборот, выросли на 12% и 56% соответственно.

57,4 млн долл. приобрел Национальный банк 7 ноября на межбанковском рынке – покупка валюты совершена впервые за последние семь месяцев. Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего аукциона составил 27,9013 грн/долл. 5 апреля Нацбанк купил 50 млн долл. по 26,0488 грн/долл.

608,63 млн грн и 21,48 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов 6 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91 день под 19% годовых, а 147 дней, 238 дней и 364 дня под 18,5% годовых. Средства в долларах привлечены на 434 дня под 7,5% годовых.

4050 млн грн дохода по состоянию 65 ноября принесли в бюджет продажи объектов "малой" приватизации через электронные аукционы ProZorro. Доход получен в результате проведения 263 успешных аукционов, в которых соревновались 563 участника. Фонд государственного имущества ожидает поступления от продажи объектов малой приватизации в 1,5-1,7 млрд грн в 2018 году.

Увеличилась на 6,3% в октябре по сравнению с сентябрем средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, до 323,4 долл. за 1 тыс. куб. м. Цена в октябре является максимальной с февраля 2015 года, когда импорт осуществлялся по 328,6 долл.

Продлил еще на 1 год Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидацию пяти банков: "Еврогазбанк", "Уникомбанк", "Терра Банк", "Прайм-Банк" и "Демарк".

521 аграрную расписку на общую сумму 3,3 млрд грн оформили украинские аграрии за 10 месяцев текущего года, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

МИР

6 ноября прошли промежуточные выборы в верхнюю и нижнюю палаты конгресса США (Сенат и Палата представителей соответственно), а также выборы губернаторов в отдельных штатах. Всего были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий. Демократическая партия получила большинство мест в нижней палате конгресса, а республиканцы сохранили большинство в Сенате.

Каждое десятое домохозяйство в США состоящее из граждан в возрасте более 60 лет, получает от государства помощь по программе Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, известная как "продовольственные талоны"). В год правительство США тратит на SNAP и другие программы продовольственной помощи около 70 млрд долл. Право на получение талонов на питание имеют семьи с годовым доходом менее 26 тыс. долл. в расчете на трех человек. По данным министерства сельского хозяйства США, число американцев, испытывавших проблемы с доступом к продовольствию, в 2017 году составляло 40 млн человек.

Эстония намерена восстановить свой торговый флот и довести за предстоящие семь лет его численность до 300 крупных торговых судов путем предоставления судам права флага, изменения законов о судовом регистре и налогах. Последнее судно под флагом Эстонии было исключено из регистра государства в 2014 году.

Около 200 млн евро бюджетных средств ежегодно тратится в Греции на зарплату десяти тысяч священников и вспомогательного персонала. Сейчас премьер-министр страны предстоятель Греческой православной церкви достигли предварительного соглашения об отмене этой системы.

42 страны уже подтвердили свое участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который будет проходить в Тель-Авиве в мае будущего года.