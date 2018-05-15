Работу надо продолжить: политолог прокомментировал обыски в агентстве "РИА Новости-Украина"

Борьбу с российскими пропагандистами в Украине необходимо продолжить. Так политтехнолог Тарас Березовец прокомментировал сегодняшние обыски СБУ в киевском офисе "РИА Новости Украина".

"Не прошло и 4 лет с момента начала гибридной войны России против в Украины, когда спецслужбы наконец решили вскрыть шпионское гнездо под самым носом. Все эти годы мы с коллегами с фактами в руках просили обратить внимание на подрывную работу российских пропагандистов в самом центре Киева", – написал он в Facebook.

По его словам, тот факт, что СБУ провела обыски и арестовала руководителя "РИА Новости Украина" Кирила Вышинского является позитивной новостью.

"Без продолжения работы в части прекращения российской информационной агентуры, куда входят ряд ресурсов вроде Страна.ua, это все раствориться как капля в море. Помимо этого, необходимо обратить самое пристальное внимание на ряд т.н. "экспертов", постоянных завсегдатаев информ-центра "РИА Новости", в еженедельном режиме озвучивавших кремлевскую повестку. Здесь должны подключиться независимые медиа и эксперты, которые ранее уже проводили расследование и обнародовали списки спикеров "РИА Новости". Самое время напомнить обществу, кто работает против своей страны в интересах Кремля", – написал Тарас Березовец.

Ранее в СБУ сообщили, что обыски в информагентстве "РИА Новости – Украина" и следственные действия в отношении их сотрудника Кирилла Вышинского проходят на основании имеющихся доказательств антиукраинской и противозаконной деятельности СМИ и конкретно их сотрудника.

Напомним, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.