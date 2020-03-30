Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть ряд антикризисных законопроектов в рамках борьбы с коронавирусом, а также смену министров энергетики, финансов и здравоохранения. Накануне министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку. Депутаты соберутся в 14:00.

Кадровые вопросы

Так, в повестке дня внеочередного заседания проекты постановлений об увольнении Ильи Емца, Игоря Уманского. Накануне в "Слуге народа" жаловались на министра здравоохранения, что он якобы заблокировал миллионы гривен на покупку необходимых для борьбы с коронавирусом медтоваров. Отметим, что эти министры на данный момент не проработали и месяца на своих должностях – были назначены 4 марта.

В то же время представлены три кандидата на министерские должности: на пост министра здравоохранения претендует Максим Степанов, министра финансов – Сергей Марченко, министра энергетики – Ольга Буславец.

Какие законопроекты рассмотрят депутаты

Первым на повестке дня стоит вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (№3668). Этим документом предлагается, среди прочего, разрешить лечение COVID-19 незарегистрированными иностранными препаратами, но которые рекомендуют в США, ЕС, Китае и других странах; или препаратами, которые не предназначены для лечения коронавируса, но доказана их эффективность против COVID-19. Также этот законопроект касается регистрации в Украине лекарственных препаратов.

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Депутаты рассмотрят законопроект №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Документ направлен на совершенствование правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, например, введение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения COVID-19, расширение оснований для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом.

Законопроектом №3271 предлагается установить уголовную ответственность за вывоз (пересылку) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

Также на повестке законопроект №3276 о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина.

Законопроект №3277, которым предлагается перевести заседания комитетов парламента в режим видеоконференции на время карантина. А проектом постановления №3278 депутаты попытаются утвердить, что Верховная Рада во время действия карантина будет работать только в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.

Как рассказывал по итогам вчерашнего Согласительного совета глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, сегодня могут быть две внеочередные сессии. По его словам, на втором заседании могут рассмотреть законопроекты о банках и продаже земли, по которым лидеры фракций пока не пришли к консенсусу.

Напомним, 17 марта Верховная Рада уже проводила внеочередное заседание и приняла несколько законов, чтобы помочь украинцам как можно легче пережить карантин. Так, например, были утверждены налоговые каникулы для бизнеса: до 31 мая вводится мораторий на все проверки, с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам не начисляется пеня, а та, что начислена, подлежит списанию, и многое другое.

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