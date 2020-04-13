Рада будет "резать" госбюджет: чем займутся депутаты на внеочередном зседании

Парламент во второй раз попытается выделить миллиарды на борьбу с COVID-19

Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание на 14:00. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых пару "антикоронавирусных", наказание за поджог лесов, разблокирование закона о рынке земли.

Так, первым в повестке дня стоит самый важный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет-2020. Главным моментом здесь является перенаправление 64,7 миллиарда гривен в Фонд борьбы с коронавирусом: это будут, среди прочего, доплаты работникам критической инфраструктуры, денежная помощь украинцам на время карантина, закупка медтоваров на борьбу с вирусом. Подробней читайте в опубликованном накануне проекте изменений в бюджет.

Депутаты рассмотрят законопроекты №2339, 2339-1 относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира (за поджог лесов и сухостоя). Особенно это стало актуально после недавнего поджога леса в Чернобыльской зоне.

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На прошлом внеочередном заседании был принят скандальный закон о рынке земли, но он так и не дошел к президенту на подпись – документ был заблокирован более чем 10 проектами постановлений об отмене его принятия. Сегодня депутаты попытаются разблокировать закон, отклонив проекты постановлений.

Также депутаты рассмотрит следующие вопросы:

законопроект № 2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение): геокадастр – для того, чтобы унормировать и запустить процесс подготовки к будущему открытию рынка земли;

законопроект №3320 о внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни;

законопроект №3132 относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета;

законопроект №3276 о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина;

законопроект №1049 относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с предложениями президента Украины.

Отметим, что в повестку дня так и не попал законопроект о банках – это последняя преграда для кредита МВФ. Ко второму чтению подали более 16 тысяч поправок, что является рекордом для украинского парламента. Его принятие может затянуться на месяцы, а деньги МВФ Украине нужны как можно скорее для спасения экономики в условиях пандемии.

Смотрите, что происходило на прошлом внеочередном заседании Рады 31 марта:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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