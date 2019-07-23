Рада должна принять закон для регламентаций отношений между Украиной и Россией – Вакарчук
Парламенту нужно принять документ о сосуществовании с государством-агрессором
Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Верховная Рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
Об этом пишет Укринформ.
"Государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие – напротив – активно гастролируют в России", – сказал Вакарчук.
По его мнению, Украина очень страдает от политики двойных стандартов.
"Поэтому было бы хорошо, чтобы государство приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он (этот вопрос) всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", – резюмировал политик.
Ранее Святослав Вакарчук рассказал, останется ли в шоу-бизнесе после выборов.
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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