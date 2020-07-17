Рада поделила Украину заново: старые районы ликвидируют, новые создадут (список)

Верховная Рада утвердила проект постановления о ликвидации старых и создании новых районов в Украине.

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Согласно информации на парламентском сайте, 17 июля решение поддержали 238 народных депутатов.

Накануне голосования профильный комитет Верховной Рады провел работу над проектом постановления Кабмина о ликвидации старых районов и создании новых. В итоге в документе, появились существенные изменения. По результатам обсуждения парламентарии предложили создать несколько дополнительных районов. В то же время, некоторые из районов, фигурировавшие в проекте Кабмина, не будут созданы.

Так, в частности, в Винницкой области депутаты предложили создать (помимо запланированных правительством 5 районов) еще и Жмеринский район с административным центром в Жмеринке.

В Днепропетровской области, помимо запланированных правительством, будет создан Синельниковский район.

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В Закарпатской области депутаты предложили создать также Раховский район с административным центром в Рахове, а в Ивано-Франковской – Верховинский район.

В Киевской области, согласно изменениям, утвержденным профильным комитетом, не будет Переяславского района (в правительственном проекте он фигурировал). Зато депутаты предложили оставить Броварской и Вышгородский районы.

В Одесской области дополнительно к предложенным правительством депутаты хотят создать Березовский район.

Парламентарии не согласны с предложением Кабмина создать в Харьковской области Люботинский район с центром в Люботине. Однако они предложили включить в перечень новых районов Богодуховский район.

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В Херсонской области предложено создать Бериславский и Скадовский районы (которых не было в проекте Кабмина).

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Парламентарии также "вычеркнули" из проекта Кабмина два района в Хмельницкой области – Дунаевецкий и Староконстантиновский.

В Черновицкой области не будет Хотинского и Старонежинецкого районов. Зато парламентарии предложили создать Выжнецкий и Днестровский (с центром в пгт Кельминцы) районы.

В Черниговской области дополнительно к предложенным Кабмином будет создан Корюковский район.

Таким образом вместо 490 районов в Украине будет 136 районов. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Больше об том читайте в материал "Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей" на нашем сайте.

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После передела административной карты страны в Украине ожидаются местные выборы. Что нового ждет украинцев, смотрите в видеосюжете:

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