Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Луценко

Политик недавно сама решила уйти из Рады и написала соответствующее заявление

Фото: facebook.com/i.lutsenko.press

Верховная Рада поддержала заявление нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко о сложении депутатского мандата.

За соответствующий проект постановления проголосовали 275 народных избранников, передает "Украинская правда".

Перед голосованием за досрочное прекращение ее депутатских полномочий Луценко подвела итог своей деятельности в парламенте за 10 лет и поблагодарила отдельных людей, которые сыграли особую роль в ее политической жизни.

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"Юлию Владимировну Тимошенко, которая, когда моего мужа режим Януковича упрятал за решетку, сказала очень твердо, взяв меня за руку: "Не бойся"... Пятого президента Украины Петра Порошенко – великого государственника, который смог сохранить Украину.... И третьи слова благодарности – моему мужу Юрию Витальевичу Луценко, мужчине с большой буквы, борцу, который никогда не сдавался", – сказала Луценко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора. "Я сделал все, что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде.

А тем временем сегодня в парламенте не только кипела работа, но и было весело – народный депутат Илья Кива пришел в Раду в маске Джокера.

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