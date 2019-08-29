Рада досрочно прекратила полномочия пяти нардепов, которые стали министрами

За такое решение проголосовали 347 народных депутатов

/ Фото: AFP

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия пяти народных депутатов Украины, назначенных в состав правительства.

Об этом стало известно на первом заседании парламента в четверг вечером.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата от "Слуги народа" Дениса Малюська, который назначен министром юстиции.

За данное решение проголосовали 347 народных депутатов.

Также Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Алексея Оржеля, который назначен министром энергетики и защиты окружающей среды. За это решение проголосовали 352 депутата.

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Кроме того, досрочно прекращены полномочия народного депутата от "Слуги народа" Владислава Криклия, который назначен министром инфраструктуры. За это проголосовали 353 народных депутата Украины.

Также ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Анны Новосад, которая назначена министром образования и науки. За данное решение проголосовали 355 народных депутатов.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата от "Слуги народа" Михаила Федорова, назначенного вице-премьером-министром цифровой трансформации. Соответствующее решение поддержали 353 депутата.

Как известно, согласно Конституции и законодательству Украины, народные депутаты не могут совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных органах власти, в частности в правительстве. Поэтому депутаты, назначенные на должности в Кабмин, обязаны сложить полномочия.

Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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