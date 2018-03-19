Рада готовит ответ России за выборы в Крыму: Парубий озвучил планы

Украина ранее предупреждала Москву, что незаконные выборы признаны не будут

Верховная Рада намерена принять решение о непризнании выборов президента РФ в оккупированном Крыму. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий проект постановления. Об этом заявил журналистам на брифинге спикер ВР Андрей Парубий.

По его словам, этот вопрос могут рассмотреть уже в среду.

"Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов государственной власти – ред.), и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра", – сказал Парубий и добавил, что будет рекомендовать народным депутатам включить в повестку дня сессии данный проект постановления.

Стоит отметить, что "Народный фронт" зарегистрировал соответствующий проект постановления № 8153 "О заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".