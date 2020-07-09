Рада готовится к внеочередному заседанию: известна дата и что рассмотрят

В следующий вторник будет два заседания – плановое и внеочередное

Недавно Верховная Рада уже проводила внеочередное заседание, а депутаты снова собрали 150 подписей для созыва еще одного срочного заседания, причем во время последней пленарной недели нынешней сессии – на 14 июля.

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Об этом сообщила в комментарии "РБК-Украина" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она подтвердила, что уже есть необходимое количество подписей в парламенте, чтобы на следующий вторник созвать внеочередное заседание. Стоит отметить, что 14 июля будет еще плановое утреннее заседание.

"Необходимое количество подписей народных депутатов уже есть", – заявила Кравчук.

Отметим, что официально спикер парламента еще не созывал это заседание и не опубликована его повестку, однако еще один нардеп от "Слуги народа" Александр Качура публиковал в своем Telegram список вопросов, которые были предложены к рассмотрению, а именно:

законопроект №3658 относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;

законопроект №3615 относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными препаратами;

законопроект №3781 по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на время карантина;

законопроект №2013 о внесении изменения в законодательство по обеспечению социальной защиты детей-сирот относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи;

законопроект №2524 относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы юридических лиц-предпринимателей;

законопроект №3550 относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

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Как сообщали новости "Сегодня", на прошлой пленарной неделе депутаты уволили главу Национального банка Якова Смолия, а преемника ему еще не нашли. В "Слуге народа" сообщили, когда проголосуют за нового главу Нацбанка.

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