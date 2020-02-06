Рада готовится принять скандальную земельную реформу

Сегодня депутаты возьмутся за законопроект с четырьмя тысячами поправок

Фото: Верховная Рада Украины

Сегодня в Верховной Раде ответственный день – депутаты попытаются принять закон о земельной реформе, который вызвал так много споров в последние месяцы. В повестке дня еще несколько законопроектов и проектов постановлений, однако по рынку земли должны рассматривать четыре тысячи поправок и вполне возможно, все время уйдет на земельный документ.

Так, первым делом депутаты займутся проектами постановлений, которым ранее заблокировали два принятых законопроекта – о полном общем среднем образовании и относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Потом депутаты займутся рынком земли. Напомним, что законопроект о земельной реформе №2178-10 Рада приняла в первом чтении 13 ноября прошлого года. Отметим, что ко второму чтению депутаты внесли четыре тысячи поправок, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже припугнул "земельной ночью" – Рада может заседать до утра 7 февраля.

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Также в повестке дня такие законопроекты: относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (№2458); о внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии, №2390); относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим (№2515); относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз (№2478); относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права (№2689).

Как сообщали новости "Сегодня", 5 февраля Рада забраковала два законопроекта по пенсиям для жителей ОРДЛО и переселенцев. Один из законопроектов депутаты не поддержали вообще, а второй отправили на доработку.

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