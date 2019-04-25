Рада готовится принять закон об украинском языке
После принятия закона об украинском языке, у депутатов будет ряд других важных вопросов
Верховная Рада рассмотрела больше 2000 поправок к "языковому" закону. 24 апреля депутаты остановились на 2065 поправке из 2080. Сегодня ожидается окончательное принятие закона № 5670-д о функционировании украинского языка как государственного.
После принятия "языкового" закона перед депутатами будет стоять ряд других важных вопросов. Так, например, на сегодня запланировано рассмотрение внесения изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования на разминирование от международных доноров.
Также депутаты рассмотрят проект постановления о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора; законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Также в планах ряд законопроектов по международной деятельности, реформе парламента, законопроекты топливно-энергетического комплекса, правоохранительной деятельности, культуры, местного самоуправления, здравоохранения, экологии, переименование населенных пунктов.
Отметим, что "языковый" закон рассматривает уже не первое пленарное заседание. В комментарии сайту "Сегодня" политолог Олеся Яхно-Белковская рассказала, что почему важно качество, а не сроки принятия закона. Она настаивает на качестве законопроекта, чтобы ни одна из политических сил не смогла его оспорить
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