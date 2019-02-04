Рада хочет запретить российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине

Ряд народных депутатов подали соответствующий законопроект, чтобы россияне не смогли быть даже в составе международных миссий

Фото: Facebook

Рада хочет запретить российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82f/ae3/5c582fae39a03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82f/ae3/5c582fae39a03.jpg 2019-02-04T15:07:00+02:00 Политика Ряд народных депутатов подали соответствующий законопроект, чтобы россияне не смогли быть даже в составе международных миссий

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9524, которым предлагается на законодательном уровне запретить России присылать наблюдателей на украинские выборы. Инициаторами проекта закона выступил ряд народных депутатов.

Как пояснила один из авторов законодательной инициативы вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине позволит исключить присутствие российских наблюдателей на выборах в Украине.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора России на украинских президентских и парламентских выборах. Спасибо за инициативу Ирине Луценко (представитель президента в ВР). На Согласительном (совете лидеров фракций) призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", – написала она в Facebook.

Отметим, на сайте Рады ока отсутствует текст законопроекта.

Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.

В свою очередь ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.

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