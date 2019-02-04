Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости политики

Рада хочет запретить российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине

Сегодня, 15:07

Ряд народных депутатов подали соответствующий законопроект, чтобы россияне не смогли быть даже в составе международных миссий

Фото: Facebook
Рада хочет запретить российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82f/ae3/5c582fae39a03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82f/ae3/5c582fae39a03.jpg Политика Ряд народных депутатов подали соответствующий законопроект, чтобы россияне не смогли быть даже в составе международных миссий

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9524, которым предлагается на законодательном уровне запретить России присылать наблюдателей на украинские выборы. Инициаторами проекта закона выступил ряд народных депутатов.

Как пояснила один из авторов законодательной инициативы вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине позволит исключить присутствие российских наблюдателей на выборах в Украине.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора России на украинских президентских и парламентских выборах. Спасибо за инициативу Ирине Луценко (представитель президента в ВР). На Согласительном (совете лидеров фракций) призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", – написала она в Facebook.

Отметим, на сайте Рады ока отсутствует текст законопроекта.

Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.

В свою очередь ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, выборы, Рада, законопроект, Геращенко, наблюдатели

Вы сейчас просматриваете новость " Рада хочет запретить российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российских наблюдателей на выборах не будет: Климкин сделал четкое заявление

28 января, 14:17

В Киеве напомнили, что россияне уже организовывали незаконные выборы в Крыму и на Донбассе

ГПСУ предварительно проверит всех наблюдателей на выборах президента

28 января, 12:48

Международные наблюдатели, которые прибудут в Украину на выборы президента, будут оформляться пограничниками вне очереди

Наблюдать за выборами президента Украины приедут более 100 человек из США

28 января, 11:46

Всего на сегодняшний день изъявили желание приехать в Украину сотни иностранных наблюдателей

В России заявили о готовности отправить наблюдателей на выборы в Украине

21 января, 15:07

Заместитель Лаврова рассказал о планах России и озвучил одно опасение

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях