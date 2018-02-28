Рада и Кабмин утвердили дорожную карту по Соглашению об ассоциации с ЕС

Сегодня, 15:17

Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет

Украина и ЕС продолжают сотрудничество
Украина и ЕС продолжают сотрудничество

Верховная Рада и Кабинет министров утвердили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет. Указано, что документ призван активизировать евроинтеграционные процессы в Украине. Дорожную карту представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.

"Перед нами стоят задачи необходимости законодательных изменений, которые направляют и интегрируют нас в европейское общество. Мы настроены на взаимодействие, по принятию разноплановых законопроектов, которые в том числе влияют на качество жизни граждан и развитие экономики. Мы настроены на максимально быструю интеграцию", – сказал заявил Владимир Гройсман.

Как сообщалось, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что в Украине в тяжелых условиях была внедрена ряд реформ и те, кто их не видит, – "или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения". Мингарелли заявляет, что в течение последних четырех лет представители власти в Украине сделали определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать страну.

Напомним, в октябре 2017 года Кабмин одобрил план действий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.
Украина, дорожная карта, соглашение об ассоциации

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"Сегодня"

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