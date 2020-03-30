Рада и турбохаос: как депутаты чуть не провалили борьбу с коронавирусом и не довели до дефолта

Впервые в истории украинского парламентаризма Верховная Рада провела три внеочередных заседания за один день. Причем прошли они не в турборежиме, который был фишкой "Слуги народа", а в турбохаосе, приблизив возможность досрочных парламентских выборов. Со второй попытки депутаты таки назначили Сергея Марченко министром финансов и Максима Степанова главой Минздрава. А чтобы в первом чтении проголосовать так называемый закон о банках, на котором настаивает МВФ, понадобилось личное присутствие Владимира Зеленского под куполом. Следующее заседание Рады, на которое во втором чтении вынесут закон о банках и рынок земли, состоится через неделю. Но хватит ли в Раде голосов, чтобы их принять и не допустить дефолта? Вопрос остается открытым, ведь сыпаться начинает именно фракция "Слуга народа".

Монобольшинство сломалось

С самого утра под куполом запахло жаренным. Несмотря на настоятельные рекомендации Владимира Зеленского проголосовать законопроекты о банках и земле, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ, на 9:00 профильные парламентские комитеты, которые должны были утвердить эти документы и рекомендовать залу их принять, не собрались. Банально не было кворума. Не внесли эти законопроекты и в повестку дня.

Ближе к полудню кворум аграрного и налогового комитетов таки удалось собрать. Причем заседали они на улице во внутреннем дворе Верховной Рады. Стулья расставили таким образом, чтобы расстояние между депутатами было не менее 1,5 метров.

В итоге аграрный комитет одобрил предложения Зеленского по земельной реформе: на протяжении первых трех лет право покупать землю получат только физлица и только по 100 га в одни руки, а давать ли иностранцам право покупать землю, решат украинцы на референдуме.

В свою очередь налоговый комитет одобрил так называемый законопроект о банках №2571-Д, который, среди прочего, сделает невозможным возвращение ПриватБанка его предыдущим владельцам. Также налоговый комитет рекомендовал Раде уволить Игоря Уманского с поста министра финансов и назначить на его место Сергея Марченко, который в 2016-2018 гг. был замминистра финансов. Параллельно заседал комитет здоровья нации, который одобрил отставку Ильи Емца с должности главы Минздрава и рекомендовал депутатам назначить на его место Максима Степанова. У него есть высшее медицинское образование. Однако по профилю он не работал, а на госслужбе до апреля 2019 года работал главой Одесской ОГА. К тому же, Степанов – кум Игоря Палицы, который считается близким к Игорю Коломойскому.

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Первое внеочередное заседание началось в 14:00. Абсолютно все депутаты пришли под купол в масках и перчатках. Многие были в защитных прозрачных очках. Отличились "слуги" Николай Тищенко и Виктория Подгорная, которые пришли в защитных костюмах.

При этом спикер Дмитрий Разумков неоднократно делал замечания коллегам:

"Народные депутаты, наденьте, пожалуйста, маски, аппарат их раздавал всем".

Первые 20 минут все шло хорошо. Депутаты ввели уголовную ответственность за вывоз из Украины товаров медназначения, разрешили проводить заседания комитетов в режиме видеоконференций и проголосовали законопроект №3275, который упрощает получение соцвыплат, запрещает банкам поднимать процентные ставки по кредитам и повышает годовые лимиты для физлиц-предпринимателей, в рамках которых сохраняются сниженные налоговые ставки.

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Но никому и в голову не приходило, что после этого первое внеочередное заседание закончится полным фиаско. Кадровые вопросы депутаты провалили: за назначение Марченко министром финансов и Степанова министром здравоохранения просто не хватило голосов. И это на пороге дефолта и в разгар пандемии коронавируса.

Не приняла Рада и правительственный законопроект о внесении изменений в госбюджет-2020, которым предлагалось создать Фонд борьбы с коронавирусом на 97,1 млрд грн. Хоть, выступая с трибуны, премьер Денис Шмыгаль объяснял, что деньги из этого фонда пойдут на поддержку медиков, закупку лекарств и средств защиты, а также на одноразовые выплаты пенсионерам по 1000 грн (у кого пенсия меньше 5000 грн).

Недодали голосов мажоритарщики из "Слуги народа", фракции "Голос", "ЕС", "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє". Почти все объясняли это тем, что местное самоуправление оставили фактически без денег. К примеру, из Фонда регионального развития забрали 7,5 млрд грн, еще на 2 млрд грн сократили поддержку местных громад. Существенно порезали расходы на образование, культуру и науку. Также забрали 2 млрд грн на проведение очередных местных выборов осенью этого года. Поэтому Верховная Рада отправила правительственный закон на доработку в комитет.

Земля и банки

На втором внеочередном заседании Верховной Рады, которое продлилось ровно пять минут, народные депутаты приняли один единственный законопроект – изменения в госбюджет о бесперебойном питании военнослужащих ВСУ и МВД до конца года.

После этого ситуация зашла в тупик. Голосов за законопроекты, принятие которых необходимо для продолжения сотрудничества с МВФ, не было. Уговаривать депутатов приехал лично президент. Около 16:40 открылось третье за день внеочередное заседание Рады. Владимир Зеленский и лидеры оппозиционных фракций прямо говорили о риске дефолта и призывали зал поддержать закон о банках. Тем временем в Twitter ПриватБанка появился короткий, но красноречивый пост.

В итоге законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности №2571-Д в первом чтении поддержали 267 депутатов. Однако, как рассказали сайту "Сегодня" народные депутаты из фракции "Слуга народа", изначально договоренность была другая.

"Лидеры депутатских фракций и групп договорились с Разумковым, что законопроект про банки в редакции Кабмина ставится сразу за основу и в целом. Теперь же ходят слухи, что до второго чтения в него внесут правки и примут компромиссный вариант, выгодный бывшим владельцам ПриватБанка", – сказал сайту "Сегодня" один из депутатов монобольшинства.

Тут же Верховная Рада проголосовала за сокращение сроков подготовки законопроекта про банки ко второму чтению вдвое. Народные депутаты из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин и "Слуга народа" Татьяна Циба сказали сайту "Сегодня", что на голосование во втором чтении проект №2571-Д вынесут через неделю.

Что касается земельной реформы, на данный момент Верховная Рада продолжает рассматривать оставшиеся несколько сотен правок, чтобы проголосовать соответствующий законопроект во втором чтении. Его принятие также является одним из требований МВФ. Однако, по словам депутатов, Рада нарушает регламент, рассматривая правки к земельному закону на внеочередном заседании, поскольку зашла в рассмотрение этого вопроса на очередной сессии. Поэтому сегодняшнее голосование легко оспорить в Конституционном суде. По словам депутатов, есть информация, что правки по рынку земли Рада может рассматривать до 12 часов ночи. Хотя срок эксплуатации масок, которые депутатам сегодня выдали в аппарате, заканчивается, и продолжение заседания в сессионном зале становится просто опасным для здоровья.

Ранее также сообщалось, что украинские банки ввели так называемые "кредитные каникулы" для тех, кому карантин ударил по кошельку. Подробности – в сюжете:

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