Итоги заседания Рады: Украина все дальше от дефолта

Народные депутаты разблокировали принятие так называемого закона о банках, необходимого для подписания новой кредитной программы с МВФ на $8 млрд. На внеочередном заседании Верховная Рада провалила принятие четырех постановлений, которые отменяли результаты голосования за внесение изменений в регламент. Нардепы их приняли, чтобы быстро рассмотреть 16 тыс. поправок к банковскому закону, который могут принять через две недели.

Законодательный спам

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, зачем нам доводить ситуацию до дефолта?", – сказал Владимир Зеленский неделю назад в студии ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Условия для подписания новой кредитной программы сотрудничества с МВФ давно известны. Это реформа рынка земли и закон, который сделает невозможным возвращение банков (в том числе и ПриватБанка) их прежним владельцам. Закон об открытии рынка земли Верховная Рада приняла в ночь на 31 марта. А вот с банковским законом ситуация дошла до абсурда. Народные депутаты, в том числе и из "Слуги народа", просто заспамили его поправками. Набралось больше 16 тыс. (для сравнения, к закону о рынке земли подали чуть больше 4 тыс.). И если бы Рада пошла по полной процедуре рассмотрения, то на принятие банковского закона депутаты бы в лучшем случае вышли через полгода.

Поэтому в Офисе президента и Верховной Раде решили изменить регламент, чтобы упростить процедуру рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок. За это Рада проголосовала еще 16 апреля. Но ни спикер Дмитрий Разумков, ни президент Владимир Зеленский не смогли его подписать. Нардепы, которые подали к банковскому закону по несколько тысяч поправок, зарегистрировали проекты постановлений об отмене результатов голосования по изменениям в регламент. Чтобы разблокировать подписание поправок в регламент, Рада должна была провалить принятие четырех постановлений, что на сегодняшнем внеочередном заседании и произошло.

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Внесение изменений в регламент открывает путь к быстрому принятию банковского закона. По словам нардепов, профильный парламентский комитет прошел уже 8 тыс. поправок. Чтобы процесс пошел быстрее, на следующей неделе в онлайн-заседание комитета включат представителя МВФ. Ну, а на финальное голосование, по прогнозам парламентариев, Рада может выйти в начале мая.

"Думаю, здесь особых сюрпризов не ожидается. Голоса будут. Проголосуют и "ЕС", и "Голос". Необходимый минимум есть и в "Слуге народа". Думаю, там проголосуют не меньше 200 депутатов. Попытки сопротивления будут. Скорее всего, когда будет рассматриваться "антиколомойский" закон, будет та же история, как и с законом о рынке земли и регламентом. Будут регистрироваться проекты постановлений о нарушении регламента. Окончательное принятие и подписание этого закона будет в начале мая. Тогда же будет решаться вопрос и о новой программе сотрудничества с МВФ", – сказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Возвращение Саакашвили

Однако, самой обсуждаемой новостью в Раде стала возможность назначения экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ. На неделе он уже встречался с Зеленским. Сегодня пришел к "слугам" на собеседование. Но под куполом нет 226 голосов за его назначение. Хотя некоторые депутаты, к примеру, от "Батькивщины", писали в Facebook, что проголосовали бы за Саакашвили.

По словам нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько, фракция еще не определилась, поддерживать ли назначение Саакашвили вице-премьером.

"Может, за выходные ему (Саакашвили – Авт.) удастся убедить больше народных депутатов. Посмотрим, возможно, на следующей неделе вынесут кадровые вопросы на голосование", – сказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Сам Саакашвили сказал, что Зеленский ему дал поручение от лица Украины вести переговоры с МВФ и другими международными организациями. Но "слуг" это не убедило. Депутаты от моно-большинства спрашивали у Саакашвили о его конфликте с главой МВД Арсеном Аваковым. Все помнят скандальную перепалку Авакова и Саакашвили на заседании Национального совета реформ в 2015 году.

"Рискну предположить, что ситуацию во фракции ("Слуги народа" – Авт.) может переломить, и то не полностью, а вывести на те самые 70% голосов, то есть, до 180 депутатов, лишь личная агитация самого Зеленского. По Саакашвили даже преданные сторонники Зеленского колеблются. Они боятся повторения истории с Порошенко и политического кризиса", – считает Владимир Фесенко.

Смотрите большое интервью с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили:

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