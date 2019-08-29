Рада избрала временный президиум: кто вошел в состав

Члены Верховной Рады IX созыва избрали состав временного президиума парламента. Соответствующее решение было принято на торжественном заседании 29 августа.
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В него вошли представители пяти политических сил, которые прошли в Раду по результатам досрочных парламентских выборов, а именно:
- Дмитрий Разумков (партия "Слуга народа");
- Руслан Стефанчук ("Слуга народа");
- Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За жизнь");
- Андрей Кожемякин ("Батькивщина");
- Михаил Забродский ("Европейская Солидарность");
- Ярослав Железняк ("Голос").
Кандидатуры членов временного президиума поддержали 390 народных депутатов.
Ранее эти же депутаты были утверждены на заседании подготовительной депутатской группы 23 августа.
Напомним, что открытие новой Рады не обошлось без скандала: нардеп-самовыдвиженец Сергей Рудык не смог зарегистрироваться на сессии, поскольку ему не выдали карточку для голосования и удостоверение народного депутата Украины. Для выяснения ситуации Рудык вызвал полицию.
Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте.
Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание
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