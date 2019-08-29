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Рада избрала временный президиум: кто вошел в состав

29 августа, 13:44

В состав президиума вошли представители пяти партий, которые прошли в парламент

Члены Верховной Рады IX созыва избрали состав временного президиума парламента. Соответствующее решение было принято на торжественном заседании 29 августа.

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В него вошли представители пяти политических сил, которые прошли в Раду по результатам досрочных парламентских выборов, а именно:

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  • Дмитрий Разумков (партия "Слуга народа");
  • Руслан Стефанчук ("Слуга народа");
  • Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За жизнь");
  • Андрей Кожемякин ("Батькивщина");
  • Михаил Забродский ("Европейская Солидарность");
  • Ярослав Железняк ("Голос").

Кандидатуры членов временного президиума поддержали 390 народных депутатов.

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Ранее эти же депутаты были утверждены на заседании подготовительной депутатской группы 23 августа.

Напомним, что открытие новой Рады не обошлось без скандала: нардеп-самовыдвиженец Сергей Рудык не смог зарегистрироваться на сессии, поскольку ему не выдали карточку для голосования и удостоверение народного депутата Украины. Для выяснения ситуации Рудык вызвал полицию.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Рада Верховная Рада парламент

Источник: Сегодня

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