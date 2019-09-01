Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Рада, Кабмин и копы: Зеленский начнет неделю с важных встреч

1 сентября, 12:29

Руководство парламента, правительства и правоохранительных органов ждут в Офисе президента

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В начале следующей недели президент Украины Владимир Зеленский, который на данный момент продолжает официальный визит в Польшу, планирует провести ряд встреч с украинскими высокопоставленными чиновниками.

Переговоры пройдут днем 2 сентября в здании Офиса президента, сообщили в ОПУ.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов", – говорится в опубликованном накануне встречи сообщении.

Реклама

С кем конкретно у президента запланированы встречи, не сообщается.

В тренде
Массовое убийство в американской Одессе: подробности стрельбы в Техасе

Напомним, что 29 августа состоялось открытие Верховной Рады IX созыва. Кроме торжественной части церемонии – получения удостоверений и принесения присяги, народные депутаты успели принять ряд важных решений.

В частности, был одобрен состав правительства, а также кандидатура его главы – Алексея Гончарука, новый генеральный прокурор и глава Службы безопасности Украины.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, отдав 363 голоса за постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Разошлись нардепы после первой сессии Рады лишь ночью следующего дня. Вторая сессия была назначена на 3 сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Кабмин Верховная Рада Зеленский Кабинет министров Офис президента

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известно
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известноПолитика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и Россией
Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и РоссиейУкраина
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика

Новости партнеров

Loading...