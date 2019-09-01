Рада, Кабмин и копы: Зеленский начнет неделю с важных встреч

Руководство парламента, правительства и правоохранительных органов ждут в Офисе президента

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В начале следующей недели президент Украины Владимир Зеленский, который на данный момент продолжает официальный визит в Польшу, планирует провести ряд встреч с украинскими высокопоставленными чиновниками.

Переговоры пройдут днем 2 сентября в здании Офиса президента, сообщили в ОПУ.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов", – говорится в опубликованном накануне встречи сообщении.

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С кем конкретно у президента запланированы встречи, не сообщается.

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Напомним, что 29 августа состоялось открытие Верховной Рады IX созыва. Кроме торжественной части церемонии – получения удостоверений и принесения присяги, народные депутаты успели принять ряд важных решений.

В частности, был одобрен состав правительства, а также кандидатура его главы – Алексея Гончарука, новый генеральный прокурор и глава Службы безопасности Украины.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, отдав 363 голоса за постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Разошлись нардепы после первой сессии Рады лишь ночью следующего дня. Вторая сессия была назначена на 3 сентября.

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