"Рада не будет реагировать": Парубий ответил на обращение Зеленского

Глава парламента дал понять, что новый президент не повлияет на работу депутатов

Андрей Парубий. Фото: Facebook.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ответил на обращение президента Владимира Зеленского к депутатам, в котором он призвал их принимать реформаторские законы и не использовать парламентскую трибуну для пиара перед выборами.

Он усмотрел в заявлениях главы государства "попытки уничтожить институт власти" и подчеркнул, что у Рады есть свой план работы и регламент.

"Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который мы имели. Верховная Рада будет работать независимо от изменения фамилии нового субъекта законодательной инициативы в Украине. Новый президент пока не может понять ответственность, что он не в роли играет, а он — президент большой европейской страны", – сказал Парубий.

Как мы писали, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы. Он также считает, что президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти.

А тем временем Андрей Парубий рассказал о ближайших планах Рады. Спикер сообщил, что обратился в профильный комитет ВР с просьбой немедленно рассмотреть законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Также депутаты намерены заняться увольнением Кабмина.

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