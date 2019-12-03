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Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"

3 декабря, 13:51

В президентской политической силе в парламенте произошли изменения

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада прекратила депутатские полномочия народных избранников от "Слуги народа" Алексея Кучера и Александра Кубракова. Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем пленарном заседании.

Так, сначала парламент поддержал проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа Кубракова. За это проголосовали 329 человек. Он был избран на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе по списку политической партии "Слуга народа". Однако подал заявление о сложении мандата после того, как был назначен главой "Укравтодора".

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Александр Кубраков. Фото: Facebook

После этого Рада 338 голосами поддержала проект постановления о лишении депутатского мандата Алексея Кучера, который избирался в одномандатном избирательном округе №183. Он отказался от мандата в связи с назначением на должность нового главы Харьковской области.

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Алексей Кучер. Фото: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", на утреннем пленарном заседании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил об исключении народных депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова из фракции "Слуга народа".

Также "Европейская солидарность" пополнилась новым депутатом Владимиром Вятровичем, который принес присягу и занял место Ирины Луценко, которая ранее прекратила депутатскую деятельность. Смотрите присягу Вятровича на видео:

Видео: Facebook

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Верховная Рада депутаты Алексей Кучер Александр Кубраков

Источник: Сегодня

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