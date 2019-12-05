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Рада меняет Избирательный кодекс, а Гончарук говорит о реформе системы воспитания: топ-темы дня

5 декабря, 09:41

Украинский парламент рассмотрит поправки президента к кодексу

/ Фото: Верховная Рада

На пленарном заседании Верховная Рада повторно рассмотрит Избирательный кодекс с предложениями президента , а также изменения в Земельный кодекс и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.

Премьер Алексей Гончарук, министр социальной политики Юлия Соколовская, первый замминистра здравоохранения Андрей Семиволос и замминистра образования и науки Любомира Мандзий проведут расширенное заседание Координационного совета по реформированию системы институционального ухода и воспитания.

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В Киеве пройдет Форум развития гражданского общества "Точка невозврата". Его участниками станут украинские правозащитники и члены Кабмина, американские и европейские дипломаты.

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Рада пересмотрит Избирательный кодекс с предложениями Зеленского

В Словакии пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, неделей ранее посетивший Украину председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак рассказал, чего ждут в ОБСЕ от "нормандского" саммита , который состоится уж через четыре дня.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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обсе Верховная Рада земельный кодекс избирательный кодекс продажа земли Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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