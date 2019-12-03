Рада меняет Конституцию, а НАТО проводит саммит в Лондоне: топ-темы дня

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Верховная Рада займется изменениями в Конституции, касающимися снятия неприкосновенности с нардепов , отмены адвокатской монополии и закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и освобождать от должностей директора НАБУ и директора ГБР.

Саммит глав государств и правительств стран НАТО , на котором будет отмечаться 70-летие создания альянса, открывается в Лондоне. Лидеры утвердят на высшем уровне решение министерской встречи НАТО 22 ноября о признании космоса одной из сфер операционной деятельности альянса наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространствами.

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3-4 декабря 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Лондоне с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, а также участия в конференции "NATO Engages", которая будет проходить на полях встречи лидеров Альянса.

В тренде В Лондоне стартует саммит НАТО: Украина тоже будет

3-4 декабря пройдет Международный форум по управлению частным капиталом от Adam Smith Conferences. Представители правительства проинформируют о последних изменениях в современной правительственной политике и законодательстве, которые непосредственно влияют на отрасль управления частным капиталом.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа рассказали, что ждет Реджепа Эрдогана на саммите НАТО в Лондоне .

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