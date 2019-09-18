Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Рада меняет Уголовный кодекс, а Рябошапка созвал силовиков из-за поджога дома Гонтаревой: топ-темы дня

18 сентября, 11:42

Парламент должен проголосовать за ряд важных законопроектов

Сегодня проходит пленарное заседание Верховной Рады. В повестке – проект постановления об отмене законопроекта по импичменту президенту, законопроект о внесении изменений в Закон "О Высшем антикоррупционном суде", а также законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс об уменьшении давления на бизнес.

Генпрокурор Руслан Рябошапка проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Реклама

В Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Его основными темами должны стать безопасность и обмен удерживаемыми лицами.

В тренде
Рада меняет Уголовный кодекс, а Рябошапка созвал силовиков из-за поджога дома Гонтаревой: топ-темы дня

Состоится Международный круглый стол на тему: "Украина-НАТО-ЕС: фокус на информационную и кибербезопасность".

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что Украина накопила газ на зиму, а у Гонтаревой сгорел дом. Больше об итогах дня 17 сентября сморите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

поджоги Верховная Рада Минск гонтарева обмен пленными Рябошапка ТКГ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Нацбанке назвали главную цель атак на Гонтареву
В Нацбанке назвали главную цель атак на ГонтаревуПолитика
Богдан допускает, что может занять место Кличко
Богдан допускает, что может занять место КличкоУкраина
Зеленский назвал три главные темы встречи
Зеленский назвал три главные темы встречи "Нормандской четверки"Политика
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на ДонбассеПолитика
Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на Донбассе
Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на ДонбассеДонбасс
Поджог дома Гонтаревой: Зеленский дал поручение главе СБУ
Поджог дома Гонтаревой: Зеленский дал поручение главе СБУПолитика

Новости партнеров

Loading...