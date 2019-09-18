Рада меняет Уголовный кодекс, а Рябошапка созвал силовиков из-за поджога дома Гонтаревой: топ-темы дня

Сегодня проходит пленарное заседание Верховной Рады. В повестке – проект постановления об отмене законопроекта по импичменту президенту, законопроект о внесении изменений в Закон "О Высшем антикоррупционном суде", а также законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс об уменьшении давления на бизнес.

Генпрокурор Руслан Рябошапка проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Реклама

В Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Его основными темами должны стать безопасность и обмен удерживаемыми лицами.

Состоится Международный круглый стол на тему: "Украина-НАТО-ЕС: фокус на информационную и кибербезопасность".

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что Украина накопила газ на зиму, а у Гонтаревой сгорел дом. Больше об итогах дня 17 сентября сморите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама