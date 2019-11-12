Рада меняет закон о рынке электроэнергии, а в Париже проходит форум мира: топ-темы дня

В Минске ТКГ регулируют ситуацию на Донбассе, а Киевская мэрия принимает бюджет на 2020 год

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня в Украине и мире состоится ряд значимых событий, новости о которых будет отслеживать сайт "Сегодня"

Верховная Рада начала работу в режиме пленарных заседаний (12-15 октября). Сегодня в повестке – первое чтение изменений закона о добровольном объединении территориальных громад и внесении изменений в закон о рынке электроэнергии.

Замминистра иностранных дел по европейской интеграции Елены Зеркаль на брифинге расскажет о решении Международного суда ООН по предыдущим возражениям России (юрисдикция), применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Состоится расширенное заседание Коллегии Киевской городской государственной администрации. В повестке дня – проект бюджета города на 2020 год.

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В Минске состоится очередная встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на фоне важного этапа в мирном процессе – разведения ВСУ и войск т.наз. "ДНР" у Петровского .

Ведущие политики и представители неправительственных организаций из более 50 стран обсудят на Парижском форуме мира пути снижения международной напряженности.

Напомним, сайт "Сегодня" днем ранее писал о разведение сил на Донбассе и подготовке к принятию госбюджета-2020 .

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