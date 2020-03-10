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Рада может изменить языковой закон

10 марта, 23:40

Елена Вус

Разумков отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты

Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

Председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", – сказал Разумков.

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Напомним, в апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственногово втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект.

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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного языка в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Как известно, 6 декабря Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств.

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Верховная Рада изменения закон о языковой политике языковой закон Дмитрий Разумков

Источник: УНИАН

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