Рада может изменить языковой закон

Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.
Председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.
"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", – сказал Разумков.
Напомним, в апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственногово втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного языка в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.
Как известно, 6 декабря Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств.
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