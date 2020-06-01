Рада может назначить новых министров в Кабмин

На этой неделе Верховная Рада может рассмотреть назначение трех министров в правительство. Об этом сообщила в комментарии телеканалу "Украина 24" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, речь идет о кандидатурах в Минкульт, Минэкологии и Минобразования (в этих министерствах пока исполняющие обязанности министров).

"Могут быть на этой неделе кадровые новости, связанные с министерствами. У нас будет заседание фракции вечером, и мы будем обсуждать кандидатов на вакантные должности министра образования, министра культуры, министра экологии (она напомнила о разъединении Министерства энергетики и экологии) … Очень вероятно, что на этой неделе, если будет поддержка фракции, эти вакантные должности будут заполнены и Верховная Рада проголосует за этих министров. Это очень хорошо, потому что фактически несколько месяцев гуманитарные министерства жили с исполняющими обязанности", – сказала Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", в Раде хотят заслушать Авакова и урезать депутатам рабочий день. В "Слуге народа" выступили с несколькими предложениями по работе на этой неделе. Также планируется рассмотрение программы правительства.

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Смотрите, чем депутаты занимались на прошлом пленарном заседании:

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