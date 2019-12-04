Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

Рада может провести внеплановое заседание: названа причина

4 декабря, 17:54

Изначально планировалось в декабре две планерные недели, но хотят добавить еще одно заседание

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал народным депутатам провести пленарное заседание 12 декабря – эта неделя планировалась исключительно для работы в комитетах. Соответствующее решение было принято на комитете.

Члены комитета поддержали внесение изменений в календарный план текущей сессии. Таким образом, 12 декабря предлагают сделать пленарным днем, а остальные дни на этой неделе – комитетскими. Данное решение было принято в связи с большим количеством законопроектов.

Реклама

После обсуждения члены комитета поддержали предложение рекомендовать парламенту принять соответствующее решение. Как известно, на неделе с 9 по 15 декабря, согласно календарному плану работы ВР, предусматривалась работа народных депутатов в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 16 по 22 декабря – пленарные заседания.

В тренде
Кабмин уволил Зеркаль и еще шесть чиновников
Фото: facebook.com/lana.zerkal

Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря Рада предоставила добровольцам статус участника боевых действий. Теперь воины добробатов, которые воевали против России на Донбассе не в составе ВСУ и других официальных военных формирований, смогут получить корочку УБД.

Кроме того, Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии. Документ запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада депутаты заседание

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"Политика
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировал
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировалПолитика
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причину
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причинуПолитика
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от "нормандской" встречиПолитика
Путин обсудил с главой Еврокомиссии
Путин обсудил с главой Еврокомиссии "нормандские" переговоры по УкраинеПолитика
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на Донбассе
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...