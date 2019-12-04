Рада может провести внеплановое заседание: названа причина

Изначально планировалось в декабре две планерные недели, но хотят добавить еще одно заседание

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал народным депутатам провести пленарное заседание 12 декабря – эта неделя планировалась исключительно для работы в комитетах. Соответствующее решение было принято на комитете.

Члены комитета поддержали внесение изменений в календарный план текущей сессии. Таким образом, 12 декабря предлагают сделать пленарным днем, а остальные дни на этой неделе – комитетскими. Данное решение было принято в связи с большим количеством законопроектов.

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После обсуждения члены комитета поддержали предложение рекомендовать парламенту принять соответствующее решение. Как известно, на неделе с 9 по 15 декабря, согласно календарному плану работы ВР, предусматривалась работа народных депутатов в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 16 по 22 декабря – пленарные заседания.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря Рада предоставила добровольцам статус участника боевых действий. Теперь воины добробатов, которые воевали против России на Донбассе не в составе ВСУ и других официальных военных формирований, смогут получить корочку УБД.

Кроме того, Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии. Документ запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

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