Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причину

Верховная Рада может созвать внеочередное заседание для рассмотрения вопроса назначения нового генерального прокурора. Сейчас функции уволенного Руслана Рябошапки временно выполняет его заместитель Виктор Чумак. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, для этого необходимо представление президента Украины по новой кандидатуре.

"Верховная Рада сможет это сделать, как только президент предложит эту кандидатуру. Даже если мы будем еще находиться в вопросе рассмотрения земли (речь идет о рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли. – Ред.), есть возможность созвать внеочередное заседание, так же, как это было сделано на прошлой неделе", – сказал Разумков, но отказался назвать возможных кандидатов на эту должность.

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Напомним, 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.

Отметим, что в "Слуге народа" главной причиной отставки генпрокурора называют отсутствие посадок топ-чиновников, а не недовольство реформой Генеральной прокуратуры.

Народный депутат, глава подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык в комментарии сайту "Сегодня" назвала возможного преемника Рябошапки. По ее словам, как вариант, рассматривается кандидатура депутата от "Слуги народа", которого вполне поддерживает фракция.

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