Рада на следующей неделе может собраться на два заседания и заслушать Шмыгаля

На следующей неделе Верховная Рада может собраться на два внеочередных заседания. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На этой неделе у нас внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов, без участия президента Украины. Это хороший знак. Мы предлагаем и далее так делать – на следующей неделе попробовать сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный", – сказал Корниенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Он подчеркнул, что надо готовиться к выходу из карантина, и если он закончится, то Верховная Рада сможет внести изменения в календарный план своей работы, и "возвратить Верховную Раду в нормальное русло календарного плана".

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Корниенко предложил, что если карантин закончится в середине мая, то можно будет сделать несколько недель пленарными, "возможно, две недели".

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, в свою очередь, предложила пригласить в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля для публичной презентации плана смягчения карантина.

Кондратюк напомнила, что недавно правительство представило поэтапный план выхода страны из карантина.

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"Этот документ не обсуждался с Верховной Радой, с руководством парламента, депутатскими фракциями и группами, с комитетами", - отметила Кондратюк.

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По ее словам, депутаты должны услышать информацию об условиях и путях реализации каждого из этапов плана, а также о том, как правительственная стратегия выхода из экономического кризиса и последующей борьбы с последствиями пандемии накладывается на этот план.

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 апреля, на внеочередном заседании Верховная Рада планирует продлить действие принятых в марте законов по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 10 406 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 238 человек, умер – 261.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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