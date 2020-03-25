Рада на свежем воздухе: "слуга народа" рассказала, где может собраться парламент

Нардепы в парламенте будут обеспечены масками, очками и перчатками

Фото: М. Палинчак

В связи с пандемией коронавируса народные депутаты могут провести заседание Верховной Рады на открытой площадке, например, на стадионе.

Об этом в эфире hromadske заявила зам лидера фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она уточнила, что речь не идет о внеочередном заседании, назначенном на 28 марта , в ближайшую субботу.

"Мы рассматривали вариант "Б" — провести сессию (очевидно уже не эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже) на какой-то площадке на свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет", — сказала она.

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Кравчук уточнила, что в субботу, если будет заседание, оно пройдет в здании парламента, но с дополнительными средствами защиты — масками, очками и перчатками.

Также депутат напомнила, что для переноса заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

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"Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов", — пояснила Кравчук.

В то же время она отметила, что депутаты тестируют возможные технические средства такой работы, и в том числе 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи.

"В чем техническая сложность. Это должно быть одновременное подключение большого количества депутатов, и кроме того должно быть каким-то образом зафиксировано, что это именно депутат возле камеры, а не его брат, сестра или кошка. Есть много нюансов, которые мы должны сначала решить", — резюмировала Кравчук.

Ранее сообщалось, чтовнеочередное заседание хотели созвать на четверг, 26 марта. Одним из главных вопросов должно было стать введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Однако у президента Зеленского заявили, что оснований для введения чрезвычайного положения нет.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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