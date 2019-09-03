Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство"

Лишать мандата хотят и прогульщика, и помогающего ему кнопкодава

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада 279 голосами утвердила направление в Конституционный суд законопроекта №1027 о внесении изменений в ст.81 Основного Закона, которые позволят лишать полномочий народного депутата по решению суда за неличное голосование (т.наз. "кнопкодавство"), а также в случае отсутствия без уважительных причин на трети заседаний в течение одной сессии.

Законопроект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа. Глава государства предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения народного депутата.

В ст.81 Конституции Украины может появиться пункт о том, что досрочно полномочия нардепа прекращаются, если суд установит факт неперсонального голосования – лишать мандата предлагают и того, кто голосует, и того, за кого голосуют. В таком случае полномочия будут прекращены с момента вступления в силу решения суда.

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Еще одно причиной досрочного прекращения полномочий члена парламента станет его отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, на протяжении одной очередной сессии. В такой ситуации полномочия прекращаются по решению Верховного Суда.

Ни в первом, ни во втором случае голосования в Верховной Раде за лишение мандата не будет.

Голосование Рады за прекращение полномочий нардепа необходимо будет лишь в случае, если он вышел из гражданства Украины либо выехал на постоянное проживание за пределы Украины.

Предлагается также уточнить, что решением именно Верховного Суда будут лишать мандата за совмещение депутатской с другими видами деятельности.

Напомним, Конституционный суд рассмотрит закон Зеленского об уменьшении количества депутатов до 300 человек и рассмотрит вопрос контитуционности отмены мажоритарки.

Новости "Сегодня" внимательно следили за событиями вокруг пленарной сессии депутатов 3 сентября. Ознакомиться со всеми подробностями вы можете в статье на нашем сайте.

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