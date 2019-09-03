Рада направила в КСУ законопроект о назначении президентом глав НАБУ и ГБР

Представитель президента в конституционном суде уверяет, что не будет никакой узурпации власти

/ Фото: president.gov.ua

Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала проект постановления о внесении в повестку дня второй сессии и направление в Конституционный суд законопроекта №1014 о закреплении в Конституции полномочий президента Украины в вопросе назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Соответствующее решение поддержали 282 народных избранника.

Также законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины предполагает закрепить за президентом полномочия образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и освобождает от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский во время выступления в парламенте заявил, что никакой узурпации законопроект не несет.

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"У президента не становится больше полномочий. Ведь он и раньше мог образовывать независимые регуляторные органы – в пределах законов, которые принимает Рада. Только сейчас президент делает это в недостаточно правовом поле. Надо просто урегулировать эти вопросы", – сказал он.

По результатам обсуждения Верховная Рада приняла в целом постановление о внесении в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлении в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции Украины данного законопроекта.

Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшнем заседании Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Теперь народные избранники лишаться иммунитета с 1 января 2020 года.

Видео: Сегодня

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