Рада назначила Баканова председателем СБУ и уволила Грицака

Иван Баканов / Фото: president.gov.ua

Верховная Рада IX созыва, которая начала работу 29 августа назначила Ивана Баканова на пост председателя Службы безопасности Украины.

Его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 319 депутатов.

Перед назначением на должность главы украинской спецслужбы Баканов выступил перед депутатами и заявил, что "от нас все требуют демилитаризации, но для нас это не требование – это мечта, так как это будет означать только одно – в нашей стране установился мир"

Кроме того, временно исполняющий руководителя СБУ выступил за реформу спецслужбы и отметил, что в этом вопросе понадобится помощь Верховной Рады.

Стоит добавить, что перед тем, как приступить к рассмотрению кандидатуры Баканова, народные избранники официально уволили с должности его предшественника – Василия Грицака: за это проголосовали 333 народных избранника.

Ранее новости "Сегодня" писали, что первую сессию Рады открыл самый старший по возрасту народный депутат Юлий Иоффе. В парламент пришли не все народные избранники – в зале зарегистрировались 405 народных депутатов из 423-х.

Перед депутатами также выступил Владимир Гройсман, который объявил о сложении полномочий его правительством. Он отметил, что новый состав парламента имеет возможность принимать смелые и быстрые решения из-за существующего большинства.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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