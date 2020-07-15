Рада объявила местные выборы в Украине

Верховная Рада на днях отказалась объявить местные выборы в Украине, однако сегодня таки приняла проект постановления об их проведении 25 октября. Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов.

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Выборы депутатов областных, киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Постановлением определяется, что выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в ОРДЛО и в Крыму будут назначены отдельным законом при условиях прекращения оккупации и вооруженной агрессии России против Украины. Избирательный процесс может быть проведен только в случае, если с выше указанных территорий будут выведены все незаконные вооруженные формирования и техника, подконтрольные Москве боевики; если Украина вернет контроль над границей и восстановит конституционный строй; если будут созданы условия для проведения выборов согласно стандартам ОБСЕ.

Также парламент дал поручение Центральной избирательной комиссии.

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"Назначить первые местные выборы в новосозданных сельских, поселковых, городских территориальных общинах и районах, в которых в соответствии с Избирательным кодексом Украины назначены первые местные выборы одновременно с очередными местными выборами, назначенными на воскресенье 25 октября", – говорится в постановлении.

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Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. А в парламенте тем временем кипит работа над изменениями в Избирательный кодекс. Так, например, "слуги народа" предлагают понизить необходимый порог избирателей в громадах для проведения там выборов по мажоритарке с 90 тыс. до 15 тыс. То есть в областные и городские советы с количеством избирателей от 15 тыс. независимые кандидаты баллотироваться не смогут – только от партий. Читайте подробней, что изменится для избирателей и кандидатов.

Как выглядит новый бюллетень для осенних выборов смотрите на видео:

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

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