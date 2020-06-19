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  1. Новости политики

Рада назначила министра защиты окружающей среды

19 июня, 12:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Необходимость назначения министра возникла после разделения ведомств

Верховная Рада назначила министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. Соответствующее представление правительства поддержали 264 народных депутата.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль во время представления Абрамовского напомнил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды было разделено на два ведомства – Министерство энергетики и Министерство защите окружающей среды и природных ресурсов, поэтому появилась необходимость в назначении профильного министра.

"Роман Абрамовский действующий заместитель министра энергетики, работает на этой должность с октября 2019 года. Имеет успешный опыт работы как в бизнесе, так и на государственной службе и в госуправлении. После наших собеседований и консультаций было принято решение, что он возьмет на себя такую большую ответственность за экологию Украины", – сказал глава правительства.

В свою очередь сам кандидат в министры заявил, что на сегодняшний день в экологической политике много вызовов.

"Я четко знаю, что делать, чтобы ликвидировать и последствия промышленного загрязнения, и адаптироваться или бороться с изменениями климата, много вопросов в лесном хозяйстве, много вопросов в инфраструктуре обращения с отходами, в том числе с радиоактивными. У меня есть четкий план, как сделать так, чтобы рыбной хозяйство и вообще рыбные ресурсы приносили пользу стране. В ближайшее время представлю четкие пошаговые планы, которые будут коррелироваться с Программой деятельности правительства", – сказал Абрамовский.

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с парламентом, без которого невозможно будет провести "экологические" реформы – рынка древесины, рыбной отрасли, контроля предотвращения промышленного загрязнения, адаптации к изменениям климата.

Напомним, 4 июня Рада назначила нового министра культуры и информационной политики. Им стал уже бывший "слуга народа" Александр Ткаченко.

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В тот же день Ольга Стефанишина была назначена новым вице-премьером по евроинтеграции. Она озвучила три главных приоритета в своей работе на новой должности.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада Минприроды Роман Абрамовский

Источник: Сегодня

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