Вмешался Зеленский: в Раде сорвалось назначение Буславец министром энергетики

Парламент в турборежиме голосовал за отставки и назначения, но вопрос министра энергетики был снят с рассмотрения

Верховная Рада на внеочередном заседании отказалась даже рассматривать вопрос о назначении министром энергетики Ольги Буславец.

Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перед депутатами, что поступило письмо президента Украины об отмене рассмотрения соответствующего постановления по Буславец. Ему занесли соответствующее сообщение от Владимира Зеленского прямо во время заседания.

"Прошу исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады Украины вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды. Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня", – зачитал Разумков. В тренде От МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов – президент

Отметим, сейчас Ольга Буславец занимает должность директора директората энергетических рынков в Министерстве энергетики.

Как сообщали новости "Сегодня", депутаты уволили министр здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. При этом парламент провалил назначение их преемников: за нового руководителя Минздрава Максима Степанова проголосовали только 217 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов, а за главного финансиста страны проголосовали 213 депутатов. Отметим, что Рада отказалась урезать и госбюджет на 2020 год.

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