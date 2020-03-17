Рада назначила нового министра экономики Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании назначила новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Соответствующее представление премьер-министра поддержали 243 народных депутата.

Глава правительства Денис Шмыгаль с парламентской трибуны рассказал, кто такой Игорь Петрашко.

"Игорь Петрашко имеет больше 20 лет опыта в сфере экономики и менджмента, с отличием закончил Львовскую политехнику. После этого учился и получил степени MBA в США, учился в Великобритании, работал в компаниях первой четверки. Последние семь лет руководил большой компанией в 30 тысяч человек, поэтому имеет мощный менеджерский опыт. Имеет широкие международные связи. Сегодня считаю его одни из лучших экономистов в Украине, который действительно сможет помочь нам двигаться вперед, в том числе накануне экономического кризиса", – сказал Шмыгаль.

Сам Петрашко напомнил, что мир сейчас входит в очень сложную экономическую ситуацию, к которой привел коронавирус. Он отметил, что основные результаты кризиса будут видны даже не сейчас, а через 3-6 месяцев.

"Что я вижу приоритетными задачами в экономике. Это два направления. Первое. Поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться… Важно сейчас помочь тем бизнесам – малым, средним, большим – сохранить им производство, сберечь рабочие места, сберечь зарплату. Второе – это создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо. И если украинский бизнес будет в Украине чувствовать себя хорошо, то будут и иностранные инвестиции, и финансирование из-за границы", – сказал он. В тренде Минздрав хочет ограничить работу общественного транспорта

Петрашко также намерен продолжать политику дерегуляции, уменьшение давления на бизнес и чтобы бизнес минимально общался с государством.

Напомним, до этого министром экономики был Тимофей Милованов, но был уволен с всем Кабмином Гончарука.

Как сообщали новости "Сегодня", перед рассмотрением по Игорю Петрашко Верховная Рада назначила генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Примечательно, что впервые в истории Украины это ведомство возглавит женщина.

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