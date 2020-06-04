Рада назначила нового министра культуры

Новый министр заявлял, что готов к плодотворному сотрудничеству с коллегами в Кабмине

Верховная Рада на сегодняшнем заседании назначила министром культуры и информационной политики Украины народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко. Соответствующее представление правительства поддержали 263 народных избранника.

Накануне сам Ткаченко в Facebook поблагодарил членов комитета Рады, что они поддержали его кандидатуру и внесли на рассмотрение в сессионный зал.

"Культура сегодня в тревожном состоянии. За период карантина мы уже несколько раз боролись за ее финансирование. Сначала во время секвестра бюджета, теперь – когда правительство не выделяет нужного финансирования в своей Программе. Речь о 1,8 млрд грн. С бывшим министром Владимиром Бородянским у нас было эффективное сотрудничество. Он заложил хорошее начало во многих направлениях, в частности, запущена работа государственных агентств. Так же плодотворно сейчас работаем с исполняющей обязанности – Светланой Фоменко. Фактически с ней на связи регулярно. Самое главное сейчас – разобрать накопившиеся дела из-за переформатирования министерства и отсутствия в течение двух месяцев министра. И начать работать. Уверен, мы сможем наладить результативное сотрудничество с министрами Кабмина", – отмечал он.

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Ткаченко написал заявление о прекращении полномочий народного депутата в связи с назначением на должность министра. Его заявление поддержал парламент.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние три месяца министерством временно руководила бывший заместитель Бородянского Светлана Фоменко. В свою очередь сам Бородянский после мартовской смены правительства рассказывал, почему отказался от кресла министра.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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