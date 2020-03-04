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Рада назначила новый состав правительства: список министров

4 марта, 20:10

Сергей Мартынец

В обновленном правительстве остались и старые лица

Парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

"В этом предложенном варианте правительства есть сочетание опыта, молодости, амбиций, профессионализма, необходимых на сегодняшний день. Правительство, которое не будет прятаться в Facebook, будет выходить к людям и решать их проблемы. Наш приоритет – это благосостояние граждан", – сказал новоиспеченный глава правительства Денис Шмыгаль во время представления кандидатов в Кабмин.

Парламент рассматривал назначение министров комплексно – всех вместе одним голосованием, а не по отдельности. Новый состав правительства выглядит следующим образом:

  • вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко;
  • вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • министр обороны – Андрей Таран;
  • министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
  • министр региональной политики Алексей Чернышов;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр финансов Игорь Уманский;
  • министр Кабинета министров Олег Немчинов;
  • министр инфраструктуры Владислав Криклий;
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
  • министр здравоохранения Илья Емец;
  • министр соцполитики Марина Лазебная;
  • министр по вопросам ветеранов Сергей Бессараб;
  • министр юстиции Денис Малюська.

Он добавил, что есть еще четыре вакансии в нынешнем правительстве и планируется расширить еще два направления. Сейчас продолжаются переговоры относительно новых чиновников.

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"Мы ведем переговоры с женщинами", – с улыбкой добавил премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Перед его назначением президент Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от нового правительства. Он напомнил, что в Украине за последние годы было много правительств с разными лозунгами.

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Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Верховная Рада правительство министры Кабинет министров

Источник: Сегодня

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