Рада назначила вице-премьера по вопросам ОПК

Чиновник рассказал, что первым делом нужно сделать в сфере украинской промышленности

Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующий проект постановления поддержали 250 народных депутатов. Его кандидатуру в парламент внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

Реклама

Сначала выступил глава правительства, отметив, что сегодня Украине нужна особая опека для промышленной отрасли и ее стратегического развития, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

"Статус вице-премьер для нового министра очень четко указывает на приоритеты нашего правительства. Мы понимаем, что украинским стратегическим отраслям промышленности необходимо новое видение, новые подходы. Украина должна стать площадкой для появления новых технологий", – сказал Шмыгаль.

Сам Уруский отметил, что промышленные предприятия сейчас находятся в "свободном плавании": частный бизнес благодаря своему менеджменту еще смог держаться на плаву, то в госпредприятиях, особенно оборонно-промышленного комплекса, ситуация хуже.

"Первое задание – налаживание системы, чтобы мы избавились от того хаоса, в котором пребывает наша промышленность. У правительства есть много наработок (в сотрудничестве с партнерами), которые нам вместе нужно будет внедрять и на это у нас мало времени. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом, потому что только вместе мы можем выйти из той кризисной ситуации, в которой оказалась наша промышленность", – сказал он.

Уруский добавил, что необходимо изменить закон об управлении в оборонно-промышленном комплексе.

Глава космического агентства. Кто такой Уруский

Олег Уруский доктор технических наук. В 1993-1996 годах работал председателем управления в Национальном космическом агентстве Украины.

Реклама

В 1996-2000 годах возглавлял управление в аппарате СНБО.

В 2000-2003 гг. занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны.

В 2003-2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства.

С марта 2005-го по август 2006 года был первым заместителем министра промышленной политики.

С 21 января по 19 августа 2015 года – председатель Государственного космического агентства Украины.

Реклама

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", в Украине падение промышленности замедляется после смягчения карантина.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама