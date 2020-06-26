"Рада не оставила мне выбора": Вакарчук таки сложил депутатский мандат

Теперь уже экс-депутат остается в партии, но в Раде его больше не будет

Народный депутат Святослав Вакарчук после выхода из фракции "Голос" теперь, наконец, добился своего и сложил депутатские полномочия. Соответствующее решение было принято на внеочередном съезде партии.

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Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Партия собрала своих делегатов со всей страны на внеочередном съезде для обсуждения подготовки к предстоящим местным выборам, кадровые вопросы и обновления устава партии. На съезде было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Вакарчука.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем будут оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", – сказал политик.

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После прекращения депутатских полномочий Вакарчука во фракцию "Голос" войдет следующий кандидат из предвыборного списка.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав заявление об этом в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду. Однако уже тогда некоторые депутаты от "Слуги народа" заявляли, что не поддержат его уход из Рады, поскольку считают, что он должен до конца отработать свою каденцию. В результате заявление Вакарчука на пленарном заседании не поддержали и он остался в Раде.

Напомним, первый поход во власть Вакарчука был в 2007 году, когда он был избран в Верховную Раду VI созыва по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона" (15-й номер в списке), однако менее чем через год сложил депутатские полномочия. Вакарчук заявлял, что не выдержал постоянных ссор в парламенте и решил уйти.

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