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Рада – не площадка для избирательной кампании: Зеленский обратился к депутатам

27 мая, 10:22

Глава государства просит парламентариев не портить законопроекты "традиционными коррупционными выходками"

Фото: AFP

Перед досрочными выборами в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не использовать парламентскую трибуну для пиара в предвыборной кампании, и требует голосования за реформаторские законы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий", – написал он.

Зеленский отметил, что до конца работы парламента нынешнего созыва (чуть менее двух месяцев) у депутатов еще есть возможность хот немного восстановить доверие украинцев.

"Для этого нужно лишь начать, наконец, голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное – не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", – подчеркнул президент.

Глава государства уверен, что Центральная избирательная комиссия в свою очередь выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Напомним, в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов.


В свою очередь Зеленский обвинил нардепов в попытке снова пролезть в Верховную Раду, которые отказались поддержать изменения в избирательное законодательство. "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь",- говорил президент.

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Тег Рада, депутаты, Зеленский

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