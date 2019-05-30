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Рада не примет отставки Климкина, Полторака и Грицака: эксперт назвал причину

30 мая, 17:35

По мнению политолога, Раде будет сложно собрать голоса в поддержку отставок глав МИД, СБУ и Минобороны

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Верховная Рада не проголосует за отставку главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, на это решение у Рады попросту не найдется нужного количества голосов.

"Судя по тому, как сегодня голосовала Верховная Рада, крайне сложно надеяться, что сейчас парламент хотя бы за что-то проголосует. Не потому что так сильно любят Грицака или Полторака. Просто сейчас в Раде нет голосов ни на что, ни на какие решение. Чтобы проголосовать, должен быть консенсус, чтобы поддерживали все фракции и депутатские группы. А сейчас половина депутатов просто отсутствует в зале: кто-то по округам разъехался, кто-то решает свои вопросы, кто-то не хочет участвовать в голосовании, светиться, подставляться", – говорит Фесенко.

Напомним, 30 мая президент Владимир Зеленский обратился в парламент об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака – министра обороны, Василия Грицака - главы Службы безопасности Украины.

В этот же день Рада не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За увольнение главы правительства проголосовало всего 97 депутатов.


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Тег Рада, отставка, СБУ, мид, Минобороны, парламент, эксперт, Зеленский, постановление, голосование, фесенко, Климкин, Грицак, Полторак

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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