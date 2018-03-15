Рада не смогла изъять из УПК ряд скандальных норм

Сегодня, 20:47

Ранее Национальное антикоррупционное бюро, МВД и полиция призвали парламент отменить внесенные в октябре 2017 года изменения в УПК, которые могут парализовать их работу

 

фото AFP
фото AFP

Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающихся совершенствования уголовного судопроизводства (№7547).

Перед голосованием за законопроект депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко зачитал с трибуны очень большое количество поправок к законопроекту.

Законопроект был поставлен на голосование в первом чтении. Однако это предложение поддержали только 198 депутатов из 301, зарегистрированных в сессионном зале. Депутаты несколько раз не смогли вернуться к голосованию за законопроект, и он был отклонен.

Согласно тексту законопроекта, размещенного на сайте парламента, в Уголовном процессуальном кодексе Украины изменяется положение, согласно которому следователь или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье для проведения экспертизы, а взамен предлагается предусмотреть так, как было раньше, – они обязаны обратиться к эксперту.

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В этом перечне оснований для обращения к эксперту, в том числе установление причин смерти. Вокруг этого положения УПК в последнее время возник широкий резонанс, и шли споры.

Среди прочего, также изменениями предлагалось изъять из УПК нововведение о том, что решение следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы на решение, действия или бездействие в ходе досудебного расследования может быть об отмене уведомления о подозрении.

Кроме того, предлагалось вернуть в УПК норму, согласно которой ходатайство следователя, прокурора о применении меры пресечения подается в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого осуществляется досудебное расследование.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро, МВД и полиция призвали парламент отменить внесенные в октябре 2017 года изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Они заявляли, что 15 марта вступают в силу изменения в УПК, которые могут парализовать деятельность правоохранительной системы.

Согласно законодательным изменениям, следственные подразделения будут лишены возможности обращаться в местные суды для получения разрешений для проведения обысков, временного изъятия имущества, наложения арестов, избрания меры пресечения. Зато будут обязаны обращаться только в один суд, расположенный по месту нахождения главного управления Национальной полиции в отдельной области.

Как заявлял глава Нацполиции Сергей Князев, необходимо изменить нормы Уголовного процессуального кодекса в части обращения правоохранителей в суд за разрешением на проведение следственных действий; вернуть следователем право на назначение экспертиз и изменить порядок закрытия производств, чтобы предотвратить закрытие по формальным признакам.

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Князев заявлял, что в случае непринятия таких изменений, одновременному закрытию подлежат, по меньшей мере, 700-800 тыс. производств.

Ранее в четверг, 15 марта, Верховная Рада укомплектовала Счетную палату Украины и назначила ее главой народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Валерия Пацкана.

Кроме того, Валерия Гонтарева в ходе своего отчета в Верховной Раде рассказала о ситуации с долгами банков по рефинансированию по состоянию начало мая 2017 года – напомним, в мае-2017 она прекратила работать в Национальном банке Украины (НБУ). Отчет Гонтаревой был необходим в рамках процедуры ее увольнения, и 15 марта Верховная Рада уволила Гонтареву с поста главы НБУ.
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Источник:

УНИАН

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