Рада не смогла назначить нового главу международного комитета вместо Яременко

Проект пастановления поддержали всего всего 186 депутатов

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Верховная Рада не смогла избрать народного депутата Елизавету Ясько на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо народного депутата Богдана Яременко, угодившего в секс-скандал.

"За" проект постановления "О внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№2534) проголосовали всего 186 депутатов.

В полном составе не голосовали оппозиционные фракции, которые настаивали, чтобы отдельно проходило голосование за освобождение Яременко и отдельно – за назначение Ясько.

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Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" решила, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко возглавит Елизавета Ясько.

Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После разразившегося скандала Богдан Яременко сообщил, что написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Видео: Буквы

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