Рада не смогла поделить Украину на новые районы: стала известна причина

Корниенко неожиданно отозвал из повестки дня документ, но его могут рассмотреть в четверг

Ранее Кабинет министров поделил Украину на новые районы, однако сегодня Верховная Рада так и не смогла утвердить это решение – народный депутат и глава профильного комитета Александр Корниенко отозвал соответствующий проект постановления на доработку. Камнем преткновения стали спорные решения по некоторым областям.

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Об этом "слуги народа" рассказали "Новому времени".

"Есть спорные вопросы по районам в Хмельницкой области. Наши депутаты против такого разделения (согласно законопроекту, в Хмельницкой области создаются 5 районов. – Ред.). Депутаты хотят три района вместо пяти", – объяснила замглавы фракции Евгения Кравчук.

В свою очередь сам Александр Корниенко добавил, что есть еще вопросы и по Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Киевской областям, а, "возможно, и по другим тоже".

Председатель подкомитета комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин отметил, что повторно проект постановления могут внести в Раду на 16 июля, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы знаем, что есть определенный общественный резонанс и возмущение. Есть идея, что сейчас мы этот вопрос снимем с голосования, еще раз изучим те кейсы, по которым протестуют граждане, и потом завтра перевнеcем (в Раде. – Ред.)", – сказал он.

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Депутат подтвердил, что самой проблемной в вопросе нового районирования является Хмельницкая область, есть предложения создать дополнительно по одному району в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Он назвал два ключевых фактора методики по формированию нового районирования: это численность населения в 150 тысяч человек и отдаленность от райцентра не более чем 60 км.

Отметим, что согласно новому плану районирования Украины, нынешние 490 районов ликвидируются и создаются новые 129, но более крупные по населению и территории. Соответственно, в большинстве случаев речь идет и о переносе райцентров. Читайте подробней в материале "Сегодня", как хотят переделить Украину и что изменится для людей.

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