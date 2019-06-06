Рада не уволила Климкина, Грицака и Полторака: как отреагировали у Зеленского
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук назвал голосование результатом действий оставшейся власти
В отношениях украинского народа и оставшейся части власти сложился конституционный кризис, утверждает представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Так он прокомментировал отказ народных депутатов освободить глав СБУ, МИД и министерства обороны с занимаемых ими должностей.
"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, сегодня большой конституционный кризис – в понимании отношений народа Украины и той власти, которая осталась", – приводит его слова пресс-служба главы государства.
Стефанчук заявил о высоком уровне недоверия ко многим государственным институтам, но обещал принять все определенные Конституцией меры, чтобы "президент имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос украинского народа на перемены".
Советник президента также назвал неконституционными мотивы парламента в отказе уволить председателя СБУ, а также министров обороны и иностранных дел по представлению президента являются неконституционными.
Как сообщалось, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина. Также стало известно, что в Администрации главы государства готовят постановление на освобождение Юрия Луценко от должности генерального прокурора.
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