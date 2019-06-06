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Рада не уволила Климкина, Грицака и Полторака: как отреагировали у Зеленского

6 июня, 18:38

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук назвал голосование результатом действий оставшейся власти

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В отношениях украинского народа и оставшейся части власти сложился конституционный кризис, утверждает представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Так он прокомментировал отказ народных депутатов освободить глав СБУ, МИД и министерства обороны с занимаемых ими должностей.

"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, сегодня большой конституционный кризис – в понимании отношений народа Украины и той власти, которая осталась", – приводит его слова пресс-служба главы государства.

Стефанчук заявил о высоком уровне недоверия ко многим государственным институтам, но обещал принять все определенные Конституцией меры, чтобы "президент имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос украинского народа на перемены".

Советник президента также назвал неконституционными мотивы парламента в отказе уволить председателя СБУ, а также министров обороны и иностранных дел по представлению президента являются неконституционными.


Как сообщалось, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина. Также стало известно, что в Администрации главы государства готовят постановление на освобождение Юрия Луценко от должности генерального прокурора.

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Тег отставка, Верховная Рада, Климкин, Грицак, Полторак, Стефанчук

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