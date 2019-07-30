Ранее ходили разговоры, что новый состав парламента может заработать даже в конце августа

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Рада не заработает до 1 сентября: у Зеленского назвали причину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD 2019-07-30T13:38:53+03:00 Политика Ранее ходили разговоры, что новый состав парламента может заработать даже в конце августа

В президентской команде уже определились, какие решения новая Рада примет в первый день работы. Однако избранный на досрочных выборах новый состав парламента не заработает до 1 сентября из-за многочисленных судебных исков на результаты выборов в отдельных округах. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Ранее ходили разговоры, что новая Рада может заработать даже в конце августа, однако в Офисе президента такой вариант исключают.

"До 1 сентября, поскольку я юрист и понимаю сроки начала работы ВР, видимо, она не успеет начать работу до 1 сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают Центральной избирательной комиссии сформировать в конечном варианте тот состав ВР, который нас ожидает", – сказал Богдан.

Как сообщали новости "Сегодня", первое заседание парламента откроет кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юлий Иоффе. Согласно статье 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат. Иоффе – 78 лет.

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Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Также 30 июля закончился прием всех протоколов с мокрыми печатями.

Всего у "Слуги народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено, что во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также читайте обо всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиках.

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